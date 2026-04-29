A Pietracatella proseguono le indagini sulla morte di una madre e di sua figlia, decedute nei giorni di Natale. Le due donne sono state trovate vittime di un sospetto avvelenamento con ricina. Le forze dell’ordine stanno analizzando le tensioni tra i parenti e stanno cercando eventuali legami sentimentali passati che possano aver avuto un ruolo nel caso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle piste seguite.

Roma, 29 aprile 2026 – Si infittisce il giallo di Pietracatella, che ha portato alla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia decedute nei giorni di Natale per un sospetto avvelenamento. Dopo l’acquisizione dei dati del cellulare di Alice, la sorella maggiore che il 23 dicembre (sera su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti) non ha cenato con i familiari, adesso emergono anche alcune tensioni familiari tra una delle vittime e una parente. Sono i nuovi elementi al centro delle indagini che la squadra Mobile di Campobasso sta conducendo ormai da mesi per cercare di far luce sul mistero della ricina, il veleno che ha causato la morte delle due donne.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mamma e figlia uccise con la ricina, indagini su tensioni tra parenti. Si cercano eventuali relazioni sentimentali passate

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