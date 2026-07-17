Un uomo di 35 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento alla compagna dopo due interventi dei carabinieri a giugno per maltrattamenti. La misura impone all’uomo di mantenere una distanza di almeno mille metri dalla donna e di non poterla contattare in alcun modo. La decisione è stata presa per tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

LA MISURA. Il provvedimento dopo due interventi dei carabinieri a giugno. L’uomo dovrà restare ad almeno mille metri dalla giovane e non potrà contattarla. Un uomo di 35 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla compagna ventenne, nell’ambito di un’indagine per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali nella Bassa Bergamasca. La misura cautelare è stata eseguita il 14 luglio dai carabinieri di Romano di Lombardia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il primo intervento risale al 6 giugno, nell’abitazione della giovane. La situazione sarebbe poi proseguita nelle settimane successive. Nella notte del 21 giugno i carabinieri sono intervenuti a Calcio dopo la segnalazione di un cittadino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Maltrattamenti alla compagna, divieto di avvicinamento per un 35enne

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