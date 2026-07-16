Atti persecutori maltrattamenti lesioni | divieto d’avvicinamento per un 35enne della Bassa

Da ecodibergamo.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un intervento, i carabinieri hanno eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 35 anni, accusato di aver compiuto atti persecutori, maltrattamenti e lesioni contro la fidanzata. L’uomo, presente sul luogo, ha minacciato la donna anche in presenza dei militari. La misura cautelare è stata disposta dopo le indagini e l’ordinanza emessa dal giudice.

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CODICE ROSSO. Durante un intervento, l’uomo ha minacciato la fidanzata nonostante la presenza dei carabinieri. I carabinieri di Romano di Lombardia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 35enne, resosi responsabile di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni ai danni della fidanzata. Dopo un primo intervento per maltrattamenti, risalente al 6 giugno, la situazione è degenerata nelle settimane successive, spiegano l’Arma dei carabinieri in una nota. Nella notte del 21 giugno, i militari sono intervenuti d’urgenza a Calcio su segnalazione di un cittadino: lì hanno soccorso la giovane donna, in lacrime e in stato d’agitazione, con il volto tumefatto in seguito alle percosse subite dal compagno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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