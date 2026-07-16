Durante un intervento, i carabinieri hanno eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 35 anni, accusato di aver compiuto atti persecutori, maltrattamenti e lesioni contro la fidanzata. L’uomo, presente sul luogo, ha minacciato la donna anche in presenza dei militari. La misura cautelare è stata disposta dopo le indagini e l’ordinanza emessa dal giudice.

CODICE ROSSO. Durante un intervento, l’uomo ha minacciato la fidanzata nonostante la presenza dei carabinieri. I carabinieri di Romano di Lombardia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 35enne, resosi responsabile di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni ai danni della fidanzata. Dopo un primo intervento per maltrattamenti, risalente al 6 giugno, la situazione è degenerata nelle settimane successive, spiegano l’Arma dei carabinieri in una nota. Nella notte del 21 giugno, i militari sono intervenuti d’urgenza a Calcio su segnalazione di un cittadino: lì hanno soccorso la giovane donna, in lacrime e in stato d’agitazione, con il volto tumefatto in seguito alle percosse subite dal compagno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atti persecutori, maltrattamenti, lesioni: divieto d’avvicinamento per un 35enne della Bassa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Botte e aggressioni ai danni della compagna: disposto il divieto di avvicinamento per un 35enneIl 14 luglio, un uomo di 35 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento dopo che i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare.

Maltrattamenti e violenze verso i familiari a Cassino, il provvedimento dopo i ripetuti atti persecutoriA Cassino, la Polizia di Stato ha eseguito una misura di sicurezza provvisoria contro un uomo accusato di aver commesso ripetuti maltrattamenti e...

Temi più discussi: Atti persecutori, maltrattamenti, lesioni: divieto d’avvicinamento per un 35enne della Bassa; Spaccio alle Fornaci: arrestato pusher 41enne con un etto di eroina in casa; AGGREDISCE E RAPINA L’EX COMPAGNA ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO; Rieti, shock nel quartiere Quattro Strade: aggredisce la ex davanti ai figli: arrestato 48enne.

Atti persecutori, maltrattamenti, lesioni: divieto d’avvicinamento per un 35enne della BassaDopo un primo intervento per maltrattamenti, risalente al 6 giugno, la situazione è degenerata nelle settimane successive, spiegano l’Arma dei carabinieri in una nota. Nella notte del 21 giugno, i mil ... ecodibergamo.it

Castelvetranese condannato per maltrattamenti e stalking: Appello conferma 4 anniLa Corte d'Appello ha confermato integralmente la condanna a quattro anni di reclusione inflitta in primo grado dal Tribunale di Marsala nei confronti di un uom ... castelvetranonews.it