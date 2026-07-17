Botte e aggressioni ai danni della compagna | disposto il divieto di avvicinamento per un 35enne

Il 14 luglio, un uomo di 35 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento dopo che i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare. L’uomo, cittadino albanese, è accusato di aver compiuto ripetute aggressioni, maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della fidanzata ventenne. Le autorità hanno agito a seguito di segnalazioni relative a comportamenti violenti e lesioni personali.

Il 14 luglio, i Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un cittadino albanese di 35 anni, resosi responsabile di una reiterata serie di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali ai danni della fidanzata ventenne. La delicata vicenda affonda le sue radici nei primi giorni di giugno 2026. A seguito di un primo intervento per maltrattamenti avvenuto il 6 giugno nell’abitazione della vittima, la situazione è degenerata nel corso delle settimane, specialmente durante i fine settimana, momenti in cui l’indagato abusava di sostanze alcoliche e stupefacenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Botte alla partrer per gelosia: si fa aiutare dalla mamma a picchiarla

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