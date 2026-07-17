Maltempo scatta l’allerta oggi in Italia | le regioni a rischio

Oggi in Italia è scattata un’allerta meteo a causa di condizioni climatiche opposte. Al Nord si registrano temporali e nubifragi, con il rischio di allagamenti, mentre al Centro-Sud le temperature raggiungono quasi i 40 gradi, segnalando un’ondata di caldo intenso. Le previsioni indicano condizioni di maltempo nelle regioni settentrionali e temperature elevate nelle aree centrali e meridionali. Non sono stati segnalati danni o incidenti specifici fino a questo momento.

L’Italia continua a fare i conti con due situazioni meteorologiche completamente opposte. Mentre il Nord resta sotto la minaccia di temporali anche intensi dopo i violenti nubifragi degli ultimi giorni, al Centro-Sud l’ondata di calore non accenna a diminuire, con temperature che sfiorano i 40 gradi. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per diverse aree del Paese. Scatta l’allerta meteo gialla: le regioni a rischio. Per oggi, venerdì 17 luglio, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali su diverse regioni del Nord Italia. L’avviso riguarda... 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Maltempo, nuova ondata sullItalia. Allerta in 7 Regioni

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