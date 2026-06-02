Maltempo scatta l’allerta in otto regioni | le zone colpite

Dopo giorni di tempo stabile, otto regioni italiane sono finite sotto allerta maltempo. La pioggia intensa e le raffiche di vento hanno colpito diverse zone, causando allagamenti e disagi alla viabilità. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, con possibili criticità in aree già interessate dalle precipitazioni. La protezione civile ha emesso allerte di livello diverso per le varie zone.

Dopo giorni di relativa stabilità, il quadro meteorologico sull’Italia cambia rapidamente. L’area di alta pressione che ha garantito condizioni più stabili sulla penisola inizia a indebolirsi, lasciando spazio a un impulso perturbato di origine atlantica destinato a riportare il maltempo soprattutto sulle regioni del Nord. Secondo le previsioni meteorologiche, il nuovo sistema instabile porterà piogge diffuse e temporali localmente intensi, con possibili criticità legate a fenomeni idrogeologici e idraulici in diverse aree del Paese. L’allerta della Protezione Civile e le regioni coinvolte. Sulla base dei dati disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Maltempo in Calabria: Allerta arancione su tutta la regione, danni e disagi

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