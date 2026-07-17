Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questa mattina sulla Lombardia, con raffiche di vento superiori ai 100 kmh e grandine. Alberi sono stati sradicati e alcune strutture sono state danneggiate. Una gru è crollata in una zona industriale, provocando danni a edifici e veicoli. La provincia di Brescia risulta tra le più colpite, con numerosi interventi dei vigili del fuoco per rimuovere ostacoli e soccorrere persone. Nessuna informazione su feriti.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito all’alba di oggi la Lombardia, con la provincia di Brescia tra le aree più colpite. Due distinti fronti temporaleschi hanno attraversato il territorio nel giro di poche ore, portando pioggia intensa, grandine e raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari, causando danni diffusi, allagamenti e centinaia di richieste di intervento ai Vigili del Fuoco. L’episodio più grave si è verificato a Gardone Riviera, dove una gru di cantiere è crollata travolgendo la strada e alcune abitazioni. Raffiche oltre i 100 chilometri orari e grandine. Il primo fronte temporalesco ha interessato la provincia intorno alle 5 del mattino, seguito da una seconda perturbazione circa due ore più tardi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Maltempo, raffiche oltre i 100 km/h: alberi sradicati, grandine. Crolla anche una gru!

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MALTEMPO DA INCUBO: RAFFICHE DI VENTO OLTRE I 100 KM/H SPAZZANO VIA TETTI E ALBERI | 12/05/2026

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