Un fronte temporalesco intenso ha colpito l’Emilia-Romagna, con raffiche di vento superiori ai 120 kmh, alberi caduti e allagamenti diffusi. La perturbazione ha causato blackout e disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Durante l’evento, si è registrata una vittima. La linea temporalesca ha attraversato la regione da ovest verso est, portando danni e criticità in diverse zone.

Una violenta linea temporalesca ha attraversato l’ Emilia-Romagna da ovest verso est, provocando danni, allagamenti, blackout e pesanti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. I fenomeni più intensi hanno colpito inizialmente le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, per poi spostarsi verso il Ferrarese, il Ravennate e il Forlivese. Le raffiche di vento hanno localmente superato i 120 chilometri orari, abbattendo alberi e rami e danneggiando alcuni edifici. Il bilancio comprende anche una vittima nel Modenese, dove due automobili si sono scontrate mentre sulla zona infuriavano pioggia e vento. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, chiamati a soccorrere persone bloccate nei sottopassi e a mettere in sicurezza strade, abitazioni e strutture colpite dalla tempesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Maltempo estremo in Emilia-Romagna: raffiche oltre 120 km/h, alberi caduti e allagamenti. Una vittima

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Maltempo in Emilia-Romagna: Neve e Venti Fino a 90 km/h Causano Disagi e Interventi dei Vigili de

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