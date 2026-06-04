Un tornado ha colpito la zona nord di Roma, con raffiche di vento superiori ai 100 kmh. Durante l'evento, diversi alberi sono stati sradicati, causando danni e interruzioni. In pochi minuti, il cielo si è oscurato e si sono verificati numerosi interventi di emergenza. Non sono stati segnalati feriti, ma molte strade sono state chiuse e alcune zone sono rimaste senza energia elettrica. La situazione rimane sotto controllo.

Un violento tornado ha investito la zona nord di Roma, trasformando in pochi minuti un pomeriggio estivo in uno scenario di emergenza. Le raffiche di vento hanno sradicato alberi di grandi dimensioni e mandato in tilt il traffico lungo diverse arterie della capitale. Il giorno dopo restano i segni della furia del maltempo e il bilancio di una tragedia solo sfiorata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Tornado su Roma, gli alberi sradicati sotto le raffiche di oltre i 100 km/h

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