La strada Sp23 è stata riaperta dopo che era stata chiusa a causa dei danni causati dal temporale nel Lodigiano. Il temporale, che si è verificato alle 6.15, ha portato raffiche di vento e pioggia intensa, causando danni al Cimitero Maggiore e alla sede della Provincia. Le squadre di soccorso stanno ancora lavorando per gestire le conseguenze dell’evento meteorologico.

Lodi, 17 luglio 2026 – Prosegue la conta dei danni e il lavoro senza sosta, delle squadre di soccorso, dopo il violento temporale che, intorno alle 6.15 di questa mattina 17 luglio 2026, ha investito Lodi e gran parte del Lodigiano, con raffiche di vento e pioggia intensa. A molti è rimasto impresso il colore scurissimo del cielo. Si è inoltre concluso, in Prefettura, il tavolo di emergenza convocato per coordinare gli interventi. Sul territorio sono operative 23 unità dei vigili del fuoco suddivise in 10 squadre, affiancate dai volontari di Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lodigiano, dalla Protezione civile, dalla Polizia stradale, dalle pattuglie delle polizie locali e dai tecnici di Provincia, Comune e Anas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Maltempo nel Lodigiano, proseguono gli interventi: riaperta la Sp23. Danni al Cimitero Maggiore e nella sede della Provincia

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