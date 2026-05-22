Danni del maltempo di aprile alla Provincia servono 130 milioni per 396 interventi

Il maltempo di aprile ha provocato ingenti danni nella Provincia di Chieti, con una stima di circa 130 milioni di euro necessari per riparazioni e interventi. Sono stati identificati 396 interventi da realizzare per fronteggiare i danni alle infrastrutture, alle strade e alle zone pubbliche colpite dalla calamità. La richiesta di fondi si concentra sulla copertura delle spese di riparazione, mentre le autorità stanno valutando le risorse disponibili per affrontare la situazione.

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