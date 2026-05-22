Danni del maltempo di aprile alla Provincia servono 130 milioni per 396 interventi

Da chietitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo di aprile ha provocato ingenti danni nella Provincia di Chieti, con una stima di circa 130 milioni di euro necessari per riparazioni e interventi. Sono stati identificati 396 interventi da realizzare per fronteggiare i danni alle infrastrutture, alle strade e alle zone pubbliche colpite dalla calamità. La richiesta di fondi si concentra sulla copertura delle spese di riparazione, mentre le autorità stanno valutando le risorse disponibili per affrontare la situazione.

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Il maltempo dello scorso aprile che ha flagellato l'Abruzzo ha causato danni, per le zone di competenza della Provincia di Chieti, pari a 130 milioni di euro. Questo il fabbisogno dell'ente, stimato nella riunione di venerdì 22 maggio, necessario a effettuare 396 interventi per riparare i danni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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