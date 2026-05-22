Danni del maltempo di aprile alla Provincia servono 130 milioni per 396 interventi
Il maltempo di aprile ha provocato ingenti danni nella Provincia di Chieti, con una stima di circa 130 milioni di euro necessari per riparazioni e interventi. Sono stati identificati 396 interventi da realizzare per fronteggiare i danni alle infrastrutture, alle strade e alle zone pubbliche colpite dalla calamità. La richiesta di fondi si concentra sulla copertura delle spese di riparazione, mentre le autorità stanno valutando le risorse disponibili per affrontare la situazione.
Il maltempo dello scorso aprile che ha flagellato l'Abruzzo ha causato danni, per le zone di competenza della Provincia di Chieti, pari a 130 milioni di euro. Questo il fabbisogno dell'ente, stimato nella riunione di venerdì 22 maggio, necessario a effettuare 396 interventi per riparare i danni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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