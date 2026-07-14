Maltempo in anticipo a Nordest | grandine a Cortina si muove la frana di Cancia danni al cimitero di Belluno

Maltempo in anticipo al Nordest con pioggia intensa, raffiche di vento e grandine a Cortina. Si sta muovendo una frana nella zona di Cancia. Sono stati registrati danni al cimitero di Belluno. La perturbazione ha causato frane e interventi di soccorso tra le montagne del Trentino-Alto Adige e della provincia di Belluno. L’allerta gialla prevista per il 15 luglio è stata superata, con condizioni meteorologiche avverse in anticipo.

Pioggia intensa, raffiche di vento e frane: il maltempo è tornato a colpire con forza a Nordest - in anticipo rispetto all'allerta gialla del 15 luglio - tra le montagne del Trentino-Alto Adige e della provincia di Belluno, provocando momenti di forte apprensione e diversi interventi di soccorso. L'episodio più preoccupante si è verificato poco prima delle 16 di martedì 14 luglio sulle Dolomiti di Sesto, in Alto Adige, dove un violento temporale ha provocato il distacco di una grossa frana nei pressi del rifugio Tre Scarperi, nel territorio comunale di San Candido. Dopo circa un'ora di verifiche è arrivato il sospiro di sollievo: nessun escursionista è rimasto coinvolto e l'allarme è rientrato. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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