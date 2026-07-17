Dopo il nubifragio di questa mattina a Chiuduno, sono stati segnalati danni alle serre tra Telgate e Carobbio. Le piogge intense hanno causato infiltrazioni e danni strutturali, con alcune serre che hanno subito cedimenti parziali. La forte pioggia ha anche provocato allagamenti e disagi alla circolazione nelle aree interessate. Nessuna informazione su feriti o interventi di soccorso.

Il violento maltempo che all'alba di oggi ha colpito la zona di Chiuduno, con forti piogge e disagi alla circolazione, ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche. A fare un primo bilancio è Coldiretti Lombardia, che segnala danni alle aziende agricole provocati soprattutto dal vento forte. Secondo il monitoraggio effettuato dai tecnici dell'associazione, nella Bergamasca le criticità maggiori riguardano le serre tra Telgate e Carobbio degli Angeli, dove le raffiche hanno provocato danni alle coperture delle strutture. Il maltempo ha interessato un'ampia parte della Lombardia con nubifragi, grandinate e vento forte, causando mais spianato, coperture divelte e danni alle strutture agricole. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Bergamo.corriere.it - Maltempo, dopo il nubifragio a Chiuduno danni anche alle serre tra Telgate e Carobbio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Violento temporale sulla Brianza

Notizie e thread social correlati

Riaperto il ponte Raimondi tra Vasto e Pollutri dopo i danni del maltempoOggi è stato riaperto il ponte Raimondi sulla strada provinciale 168, che collega Vasto e Pollutri.

Leggi anche: La conta dei danni dopo il nubifragio: cascate di fango e massi caduti sulle provinciali, «Mai vista tanta pioggia»

Temi più discussi: Maltempo Emilia-Romagna, dopo il nubifragio conta dei danni nelle città e nei campi; Nubifragi e venti a 125 km/h in Emilia Romagna: un morto nel Modenese. Black out, evacuati e linee ferroviarie interrotte; Nubifragi violenti al Nord con una vittima, mentre il Sud affronta ondate di caldo record; Dopo il super caldo, i nubifragi: un morto nel Modenese, grandine nel Torinese con chicchi di 9 cm.

Nubifragio, il giorno dopo: quel che resta dopo il maltempo, tra danni e un cimitero di piante x.com

Temporali forti dopo il picco del caldo: aria fredda dalla Scandinavia contro la cupola di calore, le zone a rischio in Emilia-RomagnaAllerta meteo gialla per sabato 18 luglio. La traiettoria esatta della perturbazione sarà definibile solo a ridosso e si potrà seguire tramite il radar meteo. L’esperto Nanni: Acquazzoni di breve dur ... msn.com

Nubifragio all'alba: il Sud Milano in ginocchio, alberi abbattuti e tetti scoperchiatiIngenti danni a Rozzano, Pieve, Zibido e nel binaschino. Raffiche oltre i 100 km/h, danni in numerosi comuni del Sud Ovest Milanese. Colpita anche l'associazione Area 51 di Rozzano. In azione Protezio ... ilgiorno.it

Nubifragio sull'Emilia-Romagna, treni bloccati e tetti scoperchiati. Un morto in auto a Modena reddit