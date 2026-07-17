Maltempo dopo il nubifragio a Chiuduno danni anche alle serre tra Telgate e Carobbio

Da bergamo.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il nubifragio di questa mattina a Chiuduno, sono stati segnalati danni alle serre tra Telgate e Carobbio. Le piogge intense hanno causato infiltrazioni e danni strutturali, con alcune serre che hanno subito cedimenti parziali. La forte pioggia ha anche provocato allagamenti e disagi alla circolazione nelle aree interessate. Nessuna informazione su feriti o interventi di soccorso.

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Il violento maltempo che all'alba di oggi ha colpito la zona di Chiuduno, con forti piogge e disagi alla circolazione, ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche. A fare un primo bilancio è Coldiretti Lombardia, che segnala danni alle aziende agricole provocati soprattutto dal vento forte. Secondo il monitoraggio effettuato dai tecnici dell'associazione, nella Bergamasca le criticità maggiori riguardano le serre tra Telgate e Carobbio degli Angeli, dove le raffiche hanno provocato danni alle coperture delle strutture. Il maltempo ha interessato un'ampia parte della Lombardia con nubifragi, grandinate e vento forte, causando mais spianato, coperture divelte e danni alle strutture agricole. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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