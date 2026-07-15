Maltempo danni a Cremona | tetto scoperchiato durante il temporale

Durante un temporale nel tardo pomeriggio a Cremona, nella zona sud, un tetto ha subito uno scoperchiamento, con le lamiere che si sono staccate. Il vento ha causato danni anche al giardino di un ristorante. Nessuna informazione su feriti o altre conseguenze.

Danni a Cremona durante il temporale che ha colpito la città nel tardo pomeriggio. Qui siamo nella zona sud, dove le lamiere di copertura di un tetto si sono staccate e il giardino di un ristorante è stato danneggiato dal vento (video di Iacopo Altobelli). Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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