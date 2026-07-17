Maltempo crollo in una cascina del lodigiano | morte alcune mucche

Durante un temporale, due strutture all’interno di una cascina nel lodigiano sono crollate, causando la morte di alcune mucche. Il crollo si è verificato in una frazione di Massalengo, con danni all’edificio e animali deceduti. Nessun ferito tra le persone presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali altri danni. La zona è stata messa sotto controllo, ma non sono stati segnalati altri incidenti.

Alcune mucche sono morte a seguito di un crollo avvenuto all'interno di una cascina di Massalengo, in provincia di Lodi. Durante il violento temporale che ha colpito la zona, due strutture all'interno della cascina hanno ceduto, crollando. Una era adibita a stoccaggio di macchinari, mentre nell'altra erano ospitate una cinquantina di mucche. Nelle immagini le due strutture della cascina coinvolte nel crollo (video di Iacopo Altobelli). Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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