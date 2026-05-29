Fulmine distrugge cascina a San Giuliano | salvate 510 mucche dal rogo

Notizia in breve

Un fulmine ha colpito una cascina a San Giuliano, causando un incendio che ha distrutto parte della struttura. I soccorritori sono intervenuti e sono riusciti a mettere in salvo 510 mucche presenti nell'edificio. La cascina ha subito danni rilevanti nell'area colpita dall’impatto del fulmine, ma non sono stati riportati altri feriti o danni a persone. La situazione è sotto controllo e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.