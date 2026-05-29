Fulmine distrugge cascina a San Giuliano | salvate 510 mucche dal rogo

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fulmine ha colpito una cascina a San Giuliano, causando un incendio che ha distrutto parte della struttura. I soccorritori sono intervenuti e sono riusciti a mettere in salvo 510 mucche presenti nell'edificio. La cascina ha subito danni rilevanti nell'area colpita dall’impatto del fulmine, ma non sono stati riportati altri feriti o danni a persone. La situazione è sotto controllo e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

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? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a salvare 510 mucche dalle fiamme?. Quali danni ha subito la struttura dopo l'impatto del fulmine?. Come si stanno muovendo i vigili del fuoco per evitare nuovi incendi?. Quali saranno le conseguenze economiche per l'azienda agricola colpita?.? In Breve Sessanta vigili del fuoco e sedici mezzi hanno operato tutta la notte di giovedì.. Incendio ha distrutto un'ala della Cascina Rancate di circa 1.500 metri quadrati.. Operazioni di spegnimento minuto proseguono venerdì mattina per eliminare i focolai residui.. L'evento evidenzia la vulnerabilità delle infrastrutture agricole milanesi ai fenomeni meteo estremi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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