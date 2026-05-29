Milano incendio a Cascina Rancate | salvate 510 mucche
I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Cascina Rancate, dove un incendio ha coinvolto circa 1500 metri quadrati di un’ala di un’azienda agricola. Durante le operazioni di soccorso, sono state salvate 510 mucche. Le fiamme sono state domate in breve tempo, ma il danno all’edificio è ingente. Nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
Ieri sera a Cascina Rancate nel territorio di San Giuliano Milanese, un’intera ala dell’azienda agricola, circa 1500 mq, è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concentrate immediatamente nel salvataggio di 510 bovini da latte messi tutti in sicurezza. Nel frattempo i sedici mezzi che si sono avvicendati per tutta la notte hanno poi provveduto ad aggredire prima le lingue di fuoco, circoscrivere successivamente il perimetro di intervento sul fienile e cominciare in seguito la lunga fase di raffreddamento. Un’attività complessa che ha richiesto la presenza complessiva di sessanta vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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