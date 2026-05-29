Milano incendio a Cascina Rancate | salvate 510 mucche

Notizia in breve

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Cascina Rancate, dove un incendio ha coinvolto circa 1500 metri quadrati di un’ala di un’azienda agricola. Durante le operazioni di soccorso, sono state salvate 510 mucche. Le fiamme sono state domate in breve tempo, ma il danno all’edificio è ingente. Nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.