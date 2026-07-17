Maltempo allerta meteo gialla domani 18 luglio per pioggia e temporali | le regioni colpite

Domani, 18 luglio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali su molte regioni del centro-nord adriatico. La Protezione civile ha segnalato piogge e temporali in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto. L’allerta riguarda principalmente le zone lungo la costa e le aree interne più vulnerabili ai fenomeni atmosferici intensi. Nessuna altra regione è indicata sotto questa soglia di attenzione, ma si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti ufficiali.

La Protezione civile ha valutato per domani, sabato 18 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su gran parte delle regioni adriatiche del centro nord: si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile

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