Maltempo a Lumezzane i pannelli fotovoltaici del Pnrr vanno in frantumi alla scuola superiore Levi a Vobarno i vetri e la muratura dell' istituto sono ko

A Lumezzane, i pannelli fotovoltaici installati con fondi Pnrr alla scuola superiore Primo Levi sono frantumati, mentre a Vobarno, i vetri e la muratura dell’istituto Giacomo Pelasca sono danneggiati. La provincia di Brescia sta monitorando i danni causati dal maltempo. Nessuna informazione su eventuali feriti o chiusure scolastiche.

Prosegue l’attività di monitoraggio della Provincia di Brescia dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio in mattinata. Due poli scolastici portano le ferite della pioggia e della grandinata delle ultime ore: gli istituti superiori Primo Levi di Lumezzane e il Giacomo Pelasca di Vobarno. Le autorità sono al lavoro per il recupero del materiale disperso e per il ripristino delle strutture ammalorate. Nella scuola di Lumezzane, il vento ha portato al distacco di una porzione della copertura – realizzata con fondi Pnrr nel novembre 2024 - con scoperchiamento del tetto, dispersione di lamiere e materiale isolante, nonché il danneggiamento dei pannelli fotovoltaici (recentemente posizionati). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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