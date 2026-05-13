Castelfidardo rogo alla Tontarelli | 16 pannelli fotovoltaici bruciati

Nella mattinata di oggi si è sviluppato un incendio presso lo stabilimento di Castelfidardo, interessando principalmente 16 pannelli fotovoltaici installati nell’area. Le fiamme sono state segnalate da alcuni testimoni prima dell’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le autorità stanno analizzando le cause tecniche che hanno provocato il rogo, al momento senza fornire dettagli ufficiali.

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? Punti chiave Come sono scoppiate le fiamme sui pannelli della Tontarelli?. Quali dinamiche tecniche hanno causato il rogo sullo stabilimento?. Chi deve rispondere dei danni subiti dall'impianto fotovoltaico?. Come si potrà evitare che simili incidenti colpiscano altre aziende?.? In Breve Intervento coordinato dei vigili del fuoco di Osimo e Ancona per domare le fiamme.. Verifiche effettuate alle 14:32 confermano l'assenza di feriti nell'area industriale.. Danni limitati esclusivamente a 16 moduli solari situati sulla copertura aziendale.. Necessità di nuovi protocolli di manutenzione per impianti fotovoltaici nelle aree produttive.. Un incendio ha colpito lo stabilimento Tontarelli di Castelfidardo nel primo pomeriggio di oggi, danneggiando 16 pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelfidardo, rogo alla Tontarelli: 16 pannelli fotovoltaici bruciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Luce, come risparmiare. I pannelli fotovoltaici sono la soluzione miglioreFirenze, 20 aprile 2026 – Con le bollette ancora alte e l’energia che continua a pesare sui bilanci delle famiglie, torna a crescere l’interesse per... Leggi anche: Mentre installa pannelli fotovoltaici, cade nel vuoto e muore Argomenti più discussi: Incendio da Tontarelli, fiamme e fumo intorno all'azienda. Vigili del fuoco sul posto; Castelfidardo, incendio di pannelli fotovoltaici all'azienda Tontarelli: vigili del fuoco al lavoro; Incendio pannelli fotovoltaici nell’azienda Tontarelli. Castelfidardo, vuole dar fuoco alla casa del vicino poi prende a pugni due carabinieriCASTELFIDARDO - Aveva una bottiglia di alcol in una mano e un accendino nell’altra. Davanti a lui, il portone dell’appartamento dell’anziano vicino già cosparso di liquido infiammabile. Bastava un ... corriereadriatico.it