Via Magenta autobus urta camion dell' Aamps e i vetri vanno in frantumi | paura a bordo
Alle 16.30 di oggi, un autobus ha urtato un camion dell'Aamps in via Magenta, vicino al bassorilievo del partigiano. L'impatto ha causato la rottura dei vetri dell'autobus, creando tensione tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati segnalati feriti gravi. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.
Incidente stradale intorno alle 16.30 di oggi, venerdì 5 giugno in via Magenta, all'altezza del bassorilievo del partigiano. Secondo una prima ricostruzione, un mezzo della raccolta dei rifiuti di Aamps che viaggiava verso piazza della Vittoria, sarebbe stato urtato da un'autobus in fase di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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