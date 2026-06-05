Via Magenta autobus urta camion dell' Aamps e i vetri vanno in frantumi | paura a bordo

Notizia in breve

Alle 16.30 di oggi, un autobus ha urtato un camion dell'Aamps in via Magenta, vicino al bassorilievo del partigiano. L'impatto ha causato la rottura dei vetri dell'autobus, creando tensione tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati segnalati feriti gravi. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.