Maltempo a Brescia | crolla una gru per lavori edili

A Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda, una gru per lavori edili è crollata all’alba a causa delle raffiche di vento, pioggia e grandine. La caduta ha danneggiato i tetti di alcuni edifici nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La gru si è schiantata a terra sotto l’effetto delle condizioni meteorologiche avverse.

Brescia – Pioggia, grandine e forte vento all'alba sulla provincia di Brescia. Proprio a causa delle raffiche a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda, è crollata una gru per lavori edili e ha danneggiato i tetti di alcuni edifici che ha colpito schiantandosi a terra. Nessuno è rimasto ferito. La circolazione stradale è stata bloccata per rimuovere la struttura che si è piegata sui tetti fino a crollare sull'asfalto. Nella prima parte della giornata di oggi possibili rovesci e temporali sui settori settentrionali a carattere locale o sparso, accompagnati da raffiche di vento molto forti, eventualmente fino 110-150 kmh, pioggia forte, con possibili massimi locali compresi tra 50 e 100 mm, e grandine di piccole-medie dimensioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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