Una gru è crollata su alcune abitazioni a Gardone Riviera e i tetti sono stati scoperchiati a Lumezzane a causa delle intense raffiche di vento e della pioggia torrenziale. Il maltempo ha interessato tutta la provincia, causando danni diffusi. Le prime ore del mattino sono state segnate da condizioni meteorologiche avverse, con nuvole dense e precipitazioni abbondanti. Nessuna informazione su eventuali feriti è stata comunicata.

Il maltempo risveglia i bresciani. Nuvole oscure, pioggia torrenziale e violente raffiche di vento caratterizzano le prime ore del mattino. Questo ha provocato diversi danni in tutta la provincia. Tra le zone più colpite c'è il Garda: a Gardone Riviera le folate di vento hanno provocato il crollo di una gru da cantiere, il conseguente danneggiamento alle abitazioni prospicienti e il temporaneo blocco della circolazione. Anche a Villanuova sul Clisi e Toscolano Maderno alcune piante della piazza sono state sradicate dalla violenza delle raffiche di vento. Si registrano alberi caduti anche nella zona ovest della provincia, a Palazzolo sull'Oglio. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - La tempesta si abbatte nel Bresciano: una gru crolla sulle case a Gardone Riviera, tetti scoperchiati a Lumezzane

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