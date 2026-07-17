malore fatale muore don roberto nelli

Un uomo di 78 anni, don Roberto Nelli, è morto improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. La notizia ha provocato un grave lutto nella diocesi di Grosseto, dove era riconosciuto come figura di riferimento per il clero da più di 54 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i membri della comunità religiosa e i colleghi che lo conoscevano e stimavano.

Grave lutto per la Diocesi di Grosseto: si è spento improvvisamente all’età di 78 anni don Roberto Nelli, vittima di un arresto cardiaco. Figura di riferimento per il clero diocesano per oltre 54 anni, don Roberto era una personalità profondamente stimata. Nato a Scansano il 4 settembre 1948, la sua vocazione nacque precocemente grazie al parroco don Mario Comana. Fu ordinato sacerdote il 9 aprile 1972 dal vescovo Primo Gasbarri. Il suo ministero ha attraversato mezzo secolo di storia locale. Dopo i primi anni al Ss Crocifisso e a San Giuseppe, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui vicario generale. Dal 1992, come parroco della Cattedrale, promosse il rilancio della festa della Madonna delle Grazie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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