Malore fatale in spiaggia | muore un anziano in Costiera
Un anziano residente a Tramonti è deceduto oggi pomeriggio sulla spiaggia di Maiori dopo aver accusato un improvviso malore. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La salma è stata rimossa dalla spiaggia e trasferita in obitorio. Sul posto sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti. Non sono stati segnalati altri feriti o coinvolgimenti.
Tragedia, oggi pomeriggio, sulla spiaggia di Maiori: un anziano residente a Tramonti ha accusato improvvisamente un malore. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno praticato le manovre di rianimazione per tentare di salvargli la vita. Purtroppo, però, l'uomo non ce l'ha fatta. Accertamenti in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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