Malore fatale in spiaggia | muore un anziano in Costiera

Notizia in breve

Un anziano residente a Tramonti è deceduto oggi pomeriggio sulla spiaggia di Maiori dopo aver accusato un improvviso malore. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La salma è stata rimossa dalla spiaggia e trasferita in obitorio. Sul posto sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti. Non sono stati segnalati altri feriti o coinvolgimenti.