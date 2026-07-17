Dopo il rogo presso l’azienda del sindaco, alle autorità è stata offerta una scorta, ma lui ha rifiutato, affermando di voler proteggere la propria famiglia da solo. Ha anche sottolineato che le forze dell’ordine devono intervenire per tutelare non solo la sua famiglia, ma anche gli altri cittadini della zona, ritenendo possibile il ripetersi di atti simili nei loro confronti.

«Ritengo che le forze dell’ordine debbano essere messe in campo per tutelare la mia famiglia e per tutti i cittadini maladensi perché quell’azione rivolta a me potrebbe ripresentarsi a qualcun altro. Le forze dell’ordine devono essere utilizzate per loro, io mi so difendere». Con queste motivazioni il sindaco di Malo e vicepresidente della Provincia di Vicenza Moreno Marsetti ha commentato la decisione di rifiutare la scorta propostagli. Giovedì nelle aule della prefettura di Vicenza si è svolto il Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica alla presenza del prefetto Filippo Romano, del questore Francesco Zerilli, di tutti i comandanti delle forze dell’ordine e di alcuni amministratori, tra cui il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, quello di Isola Vicentina Francesco Gonzo e lo stesso Marsetti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Malo, dopo il rogo all’azienda del sindaco offerta la scorta ma lui rifiuta: «Tutelate la mia famiglia, io mi so difendere»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'OMBRA DELL'INTIMIDAZIONE SULL'INCENDIO ALL'AZIENDA DEL SINDACO DI MALO | 13/07/2026

Notizie e thread social correlati

Vasto incendio distrugge l'azienda del sindaco di Malo: dietro al rogo l'ombra del dolo, indagini sulle recenti minacceUn incendio ha distrutto nella notte lo stabilimento della «Marsetti Gomme Srl», azienda di pneumatici del sindaco di Malo.

Cate Lumina: «Di Amici mi manca cantare tutto il giorno, mi faceva sentire viva. La mia famiglia non mi ha mai fatto pesare la distanza, casa è la voce di mia madre al telefono»Cate Lumina, cantante e cantautrice italo-spagnola, ricorda con affetto i momenti passati a cantare tutto il giorno durante la sua esperienza nel...

Temi più discussi: Il sindaco di Malo dopo il rogo: Mi chiedo che senso ha andare avanti; Vasto incendio distrugge l'azienda del sindaco di Malo: dietro al rogo l'ombra del dolo, indagini sulle recenti minacce; Dopo il rogo, i sindaci scendono in piazza per Marsetti. E scatta una raccolta fondi; Rogo nell'azienda del sindaco Marsetti: solidarietà bipartisan. Atto criminale, fare piena luce.

Il sindaco di Malo rifiuta la scorta. Oggi presidio di solidarietà dei sindaci della zona. Pochi giorni fa un rogo doloso ha colpito e distrutto la sua azienda di autodemolizioni a Isola Vicentina. x.com

Il sindaco di Malo dopo il rogo: Mi chiedo che senso ha andare avantiMoreno Marsetti abbattuto in seguito all'incendio doloso che ha distrutto la sua autofficina. Intanto per venerdì 17 la sindaca di Schio lancia un presidio pubblico contro le intimidazioni ... rainews.it

Incendio distrugge il capannone dell'azienda del sindaco di Malo: si segue la pista del dolo reddit

Dopo il rogo, i sindaci scendono in piazza per Marsetti. E scatta una raccolta fondiNon una semplice manifestazione di vicinanza, ma una risposta pubblica delle istituzioni e della comunità. Domani pomeriggio Malo diventerà il punto di ... ecovicentino.it