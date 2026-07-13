Vasto incendio distrugge l' azienda del sindaco di Malo | dietro al rogo l' ombra del dolo indagini sulle recenti minacce

Un incendio ha distrutto nella notte lo stabilimento della «Marsetti Gomme Srl», azienda di pneumatici del sindaco di Malo. Le fiamme sono divampate tra domenica e lunedì, causando ingenti danni. Le autorità indagano su un possibile dolo, dopo aver riscontrato anche minacce recenti legate alla stessa attività. Nessuno è rimasto ferito. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio e verificare eventuali collegamenti con le minacce precedenti.

Un terribile incendio ha devastato nella notte tra domenica e lunedì lo stabilimento della «Marsetti Gomme Srl», azienda specializzata nel commercio di pneumatici di proprietà della famiglia del sindaco di Malo (Vicenza) Moreno Marsetti. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando al 115 è arrivata la segnalazione di fiamme all'interno del capannone in via Europa, nella zona industriale di Isola Vicentina. Sul posto sono confluite numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino al mattino per riuscire ad avere la meglio sul rogo. Al momento i pompieri non sono ancora riusciti a entrare all'interno della struttura: le temperature nel capannone restano troppo elevate e la situazione è considerata estremamente pericolosa, dopo il crollo di una parte del tetto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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