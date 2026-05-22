Suicidio assistito morto in Lombardia uomo malato di sclerosi multipla
In Lombardia, un uomo di 55 anni affetto da sclerosi multipla dal 1999 è morto dopo aver ricevuto assistenza al suicidio. Si tratta del terzo caso registrato nella regione e del diciassettesimo in Italia da quando questa pratica è stata resa possibile. La persona aveva vissuto con la malattia per molti anni e la decisione di porre fine alla propria vita è avvenuta in modo assistito. La notizia si inserisce in un quadro di casi legali di suicidio assistito nel paese.
È deceduto lo scorso 18 maggio un cinquantacinquenne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria Asl di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'Associazione Coscioni a cui lui si era rivolto., Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17esimo a livello nazionale e l'Associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare 'Liberi subito'. Secondo il tesoriere Marco Cappato, è "indispensabile" per "garantire quei "tempi celeri" richiesti dalla Corte costituzionale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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