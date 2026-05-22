Suicidio assistito morto in Lombardia uomo malato di sclerosi multipla

In Lombardia, un uomo di 55 anni affetto da sclerosi multipla dal 1999 è morto dopo aver ricevuto assistenza al suicidio. Si tratta del terzo caso registrato nella regione e del diciassettesimo in Italia da quando questa pratica è stata resa possibile. La persona aveva vissuto con la malattia per molti anni e la decisione di porre fine alla propria vita è avvenuta in modo assistito. La notizia si inserisce in un quadro di casi legali di suicidio assistito nel paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui