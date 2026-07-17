Maglia bianca e righe strettissime | l' Inter 2026 27 in trasferta sarà baseball | FOTO

L'Inter ha presentato oggi il nuovo Away Kit 202627, che sarà indossato in trasferta. Il design riprende l’estetica del baseball, con maglia bianca e righe molto strette, reinterpretate in chiave nerazzurra. La divisa è stata svelata durante il Fanatics Fest NYC, il principale evento mondiale dedicato agli appassionati di sport. La maglia presenta un look ispirato a questo sport, mantenendo i colori e l’identità visiva del club.

Inter e Nike hanno svelato oggi il nuovo Away Kit 202627. Ispirato all’immaginario intramontabile del baseball e reinterpretato attraverso l’identità visiva nerazzurra, il nuovo kit è stato svelato al Fanatics Fest NYC, il festival numero uno al mondo dedicato agli appassionati di sport., Più che una semplice disciplina, il baseball è stato il primo grande fenomeno lifestyle dello sport statunitense, capace di trasformare i propri codici visivi in un linguaggio estetico che ha influenzato moda, design e cultura popolare ben oltre il campo da gioco. L’Inter ne reinterpreta oggi l’eredità culturale, rileggendone i tratti più riconoscibili attraverso la propria identità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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