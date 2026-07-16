Lazio ecco la seconda maglia 26 27 | torna il tema delle righe

La seconda maglia della Lazio per la stagione 202627 presenta un pattern diagonale destrutturato con linee sottili e irregolari che attraversano il tessuto, creando un effetto di movimento. La divisa, ispirata a alcune delle maglie più iconiche della storia biancoceleste, richiama il tema delle righe, conferendo un aspetto dinamico e moderno. La maglia away si distingue per il design che richiama le tradizioni del club, rivisitato in chiave contemporanea.

Ispirata ad alcune iconiche divise della storia biancoceleste, la maglia away sviluppa un pattern diagonale destrutturato composto da linee sottili e irregolari che attraversano il corpo della maglia creando un forte senso di movimento e velocità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Francesco Totti che parla della maglia della Lazio

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