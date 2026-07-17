Magia di Darderi contro Borges | è il punto del giorno a Bastad

Luciano Darderi ha battuto Nuno Borges, numero 52 del mondo, a Bastad con il punteggio di 7-6, 6-4 in 1 ora e 54 minuti. Il punto decisivo è stato un colpo nel finale del secondo set, scelto come punto del giorno dall'ATP.

Luciano Darderi elimina a Bastad (Svezia) il portoghese Nuno Borges, numero 52 al mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 in un'ora e 54 minuti. Questo colpo nel finale del secondo set è stato scelto come punto del giorno dall'Atp. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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