Magia di Darderi contro Borges | è il punto del giorno a Bastad

Da video.gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luciano Darderi ha battuto Nuno Borges, numero 52 del mondo, a Bastad con il punteggio di 7-6, 6-4 in 1 ora e 54 minuti. Il punto decisivo è stato un colpo nel finale del secondo set, scelto come punto del giorno dall'ATP.

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Luciano Darderi elimina a Bastad (Svezia) il portoghese Nuno Borges, numero 52 al mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 in un'ora e 54 minuti. Questo colpo nel finale del secondo set è stato scelto come punto del giorno dall'Atp. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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