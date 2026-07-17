LIVE Darderi-Borges 5-4 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | contro break del portoghese
Nel match di Bastad, Borges ha ottenuto un contro break portandosi sul 5-4 nel set. Durante il gioco, Borges ha vinto uno scambio lungo con un colpo di dritto e ha messo a segno una prima vincente. In un punto successivo, Borges ha concluso con un rovescio gratuito, mantenendo le braccia aperte. La partita è in corso, con il punteggio attuale di 40-0 nel game.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Con il dritto Borges. 30-0 Prima vincente. 15-0 Scambio lungo, lo vince Borges. Gratuito di rovescio, di poco, braccia aperte. 5-4 Risposta profonda e contro break effettivo! 15-40 Gran risposta del portoghese di rovescio e due chance di break. 15-30 Gran rovescio lungoriga vincente. 0-30 In rete, lo slice di Darderi. 0-15 Con il dritto Borges. 5-3 Ai vantaggi ancora Borges annullando set point. A-40 Dritto in corsa ficcante di Borges. 40-40 Ace. 30-40 Ottimo cross di rovescio e primo set point conquistato. 30-30 Servizio sulla riga vincente. 15-30 Accorcia con il servizio Borges. 0-30 Palla corta e chiusura di volo da fondocampo Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Nuno Borges vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Quarterfinals
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