LIVE Darderi-Borges 5-4 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | contro break del portoghese

Notizia in breve

Nel match di Bastad, Borges ha ottenuto un contro break portandosi sul 5-4 nel set. Durante il gioco, Borges ha vinto uno scambio lungo con un colpo di dritto e ha messo a segno una prima vincente. In un punto successivo, Borges ha concluso con un rovescio gratuito, mantenendo le braccia aperte. La partita è in corso, con il punteggio attuale di 40-0 nel game.