maestro artigiano il titolo conferito a santi e giuliarini

Matteo Santi e un altro artigiano hanno ricevuto il titolo di Maestro Artigiano. Entrambi hanno seguito percorsi distinti, ma caratterizzati da competenza, creatività e passione.

Due percorsi diversi, ma entrambi animati dalla competenza, dalla creatività e dalla passione, due percorsi che hanno permesso a Matteo Santi e a Cecilia Giuliarini di conseguire il prezioso attestato di ’ Maestro Artigiano ’, qualifica rilasciata dalla Camera di commercio, tappa che permette di ottenere l’accreditamento dell’attività come ’ Bottega Scuola ’. Matteo Santi, acconciatore, e Cecilia Giuliarini, artigiana nel settore della pelletteria, hanno ricevuto l’attestato ieri, nella Sala Mosaico della Camera di commercio di Grosseto, dal presidente della Camera di commercio Riccardo Breda. "E’ sempre un grande piacere – ha detto Breda –... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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