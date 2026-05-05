Il terranuovese Danilo Tofanelli insignito del titolo di Maestro del lavoro

Nella mattinata del primo maggio si è svolta in tutte le regioni italiane la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”. Tra i premiati, un cittadino di Terranuova, che ha ricevuto il riconoscimento di Maestro del lavoro. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e premiati provenienti da diverse aree del Paese.

Nella mattinata del primo maggio si è svolta, in tutti i capoluoghi di regione, la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”. Per la Toscana l’evento si è tenuto a Firenze, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza delle autorità istituzionali e dei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il pittore Fernando Mangone insignito del Premio Internazionale “Eccellenze del Territorio”Il Lions International – Distretto 108YA celebra talento, visione e impegno culturale nei territori di Capaccio, Eboli, Agropoli, Castellabate e... APS Danilo D'Argenio presenta "Find Your Job 2.0": Un'opportunità unica per orientarsi nel mercato del lavoroL'evento si terrà il 5 marzo 2026, dalle 14:30 alle 19:00, presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio, in Piazza Duomo n. Una raccolta di contenuti Si parla di: Il terranuovese Danilo Tofanelli insignito del titolo di Maestro del lavoro; Otto nuovi Maestri del lavoro in provincia di Arezzo.