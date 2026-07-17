Il museo d’arte contemporanea Donnaregina, noto come “soldato Madre”, ha registrato quest’anno circa 20.491 visitatori fino a metà maggio. La direttrice ha dichiarato che il museo rappresenta un punto di riferimento per il Sud e ha definito il progetto come un “faro”. La struttura si trova nel centro storico di Napoli e si conferma come uno degli spazi culturali più frequentati della città.

Salvate il «soldato Madre», il museo d’arte contemporanea Donnaregina, nel centro storico di Napoli, che quest’anno conta ventimila visitatori (20.4910 in totale, fino a metà maggio). Pochi, troppo pochi. Molti meno dei 150mila fissati come obiettivo possibile nel 2020, prima del Covid, ai tempi di Andrea Viliani direttore, cui sono seguite due donne al comando: Kathryn Weir ed Eva Fabbris. Nella città dell’overtourism, che ogni weekend registra l’ennesimo, strepitoso record di turisti, il colorato museo rimane nelle retrovie, nonostante le opere degli artisti in collezione, da Jeff Koons ad Anish Kapoor, da Mimmo Paladino a Damien Hirst, da Andy Warhol a Roy Lichtenstein, Michelangelo Pistoletto, Richard Serra, Robert Rauschenberg. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Madre, è Viola il direttore: «Il museo faro per il Sud»

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