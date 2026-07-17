Eugenio Viola è stato nominato nuovo direttore del Museo Madre di Napoli. La decisione è stata annunciata dalla presidente della commissione, che ha evidenziato come il suo progetto per il museo abbia influito sulla scelta. Viola, che ha lavorato a lungo nel Sudamerica negli ultimi anni, torna ora a gestire il museo partenopeo, dove ha già avuto esperienze precedenti. La nomina segna un cambiamento nella direzione del museo.

Eugenio Viola e il nuovo direttore del Museo Madre di Napoli. Si tratta di un "ritorno a casa" per il curatore di Scampia, che è stato di stanza in Sudamerica negli ultimi anni. Aveva ricoperto un ruolo di curatore junior al Madre diversi anni fa, poi aveva avuto prestigiosi incarichi all’estero, in particolare il Colombia. Viola è stato scelto dopo una selezione di una commissione presieduta da Rosanna Romano ed è stato presentato questa mattina dal presidente della Giunta regionale, Roberto Fico. Al bando della Regione hanno risposto 33 persone, di queste 21 sono state ammesse alla selezione e 4 sono arrivate al colloquio finale, come ha spiegato la stessa Rosanna Romano. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Eugenio Viola è il nuovo direttore del Madre. La presidente di commissione: ci ha colpito il suo progetto per il museo

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