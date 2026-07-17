Macerata Opera Fest Il ’Nabucco’ di Verdi inaugura la stagione

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Stefano Marchetti "Ad ornamento della città, a diletto pubblico" – come recita l’iscrizione sulla facciata – lo Sferisterio di Macerata, inaugurato nel 1829, fu concepito per il gioco della palla al bracciale e da più di un secolo è divenuto uno dei templi dell’opera in estate, palcoscenico internazionale e anche fucina di grandi voci. Proprio stasera verrà inaugurata la 62ª edizione del ’ Macerata Opera Festival ’ che fino al 9 agosto proporrà quattro weekend di lirica e una serata speciale. ’ Nabucco ’ di Giuseppe Verdi è la nuova produzione che aprirà la stagione, con la firma del regista belga Paul-Èmile Fourny, e sul podio il maestro... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mof, il sipario sta per aprirsi: Nabucco inaugura la 62ª edizione dello Sferisterio

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