? Punti chiave Dove si nasconde il "Tibet delle Marche" tra i monti?. Come ha fatto San Severino a salvare l'arte dal sisma?. Quale segreto custodisce il colle che ispirò Leopardi?. Perché i canyon delle Lame Rosse hanno un colore così unico?.? In Breve Recanati ospita il museo del tenore Beniamino Gigli e il Colle dell'Infinito.. Tolentino offre la Basilica di San Nicola e la Biennale dell'umorismo.. San Severino Marche conserva opere post-sisma 2016 presso il museo MARec.. Il trekking alle Lame Rosse parte dai pressi del lago di Fiastra.. Macerata accoglie i viaggiatori con l’eleganza del suo centro storico e il fascino dello Sferisterio, teatro neoclassico che ospita una delle stagioni liriche più prestigiose d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche: tra l’opera di Macerata e la memoria ritrovata di San Severino

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