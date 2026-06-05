Non Sparate sul Pianista | Salsi | Il genio di Verdi in Nabucco Macbeth e Otello
Un baritono ha interpretato tre opere di Giuseppe Verdi al Teatro alla Scala di Milano. Ha cantato in “Nabucco”, “Macbeth” e “Otello”, portando sul palco le parti principali. La rappresentazione si è svolta in modo regolare, senza interruzioni o problemi tecnici. L’artista ha portato in scena le sue capacità vocali, rendendo vivi i ruoli del compositore italiano.
Il baritono Luca Salsi ci guida alla scoperta del genio di Giuseppe Verdi attraverso tre opere che lo vedono protagonista al Teatro alla Scala di Milano. Da Nabucodonosor, primo grande successo del Cigno di Busseto, al penultimo capolavoro, Otello. Un titolo attesissimo per l’inaugurazione della prossima stagione, il 7 dicembre 2026. Itala incantò nel Raid Pechino-Parigi. Oggi rinasce (mezza) made in Pechino Alla presentazione ufficiale, un paio di settimane fa, c’era lei, la «nonna» l’Itala 3545 Hp del 1907, quella che il principe Scipione Borghese (con lui a bordo c’erano anche il suo chauffeur Ettore Guizzardi e anche l’inviato speciale del Corriere della Sera, Luigi Barzini) ha guidato da Pechino a Parigi attraverso 16. 🔗 Leggi su Laverita.info
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Il quest non viene annullato. reddit