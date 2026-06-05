Non Sparate sul Pianista | Salsi | Il genio di Verdi in Nabucco Macbeth e Otello

Notizia in breve

Un baritono ha interpretato tre opere di Giuseppe Verdi al Teatro alla Scala di Milano. Ha cantato in “Nabucco”, “Macbeth” e “Otello”, portando sul palco le parti principali. La rappresentazione si è svolta in modo regolare, senza interruzioni o problemi tecnici. L’artista ha portato in scena le sue capacità vocali, rendendo vivi i ruoli del compositore italiano.