lutto per silvio baldini morta la figlia valentina mi ha insegnato a vivere e a guardare il mondo con occhi diversi

Un grave lutto ha colpito il commissario tecnico dell’Italia Under 21: sua figlia, di 38 anni e affetta da una grave disabilità fin dalla nascita, è morta. Baldini aveva recentemente guidato anche la nazionale maggiore in due amichevoli internazionali. La figlia era considerata il suo punto di riferimento e aveva avuto modo di dire che gli aveva insegnato a vivere e a guardare il mondo con occhi diversi.

Grave lutto per Silvio Baldini. È morta a 38 anni la figlia Valentina, affetta da una grave disabilità fin dalla nascita. Il commissario tecnico dell’Italia Under 21, che un mese fa aveva guidato anche la Nazionale maggiore nelle due amichevoli internazionali, perde la persona che più volte aveva definito il punto di riferimento della sua vita. I funerali saranno celebrati domani (18 luglio, ndr) alle 11 nella Chiesa del Casone di Marina di Massa. “Valentina mi ha insegnato a vivere”. Nel corso degli anni Baldini aveva spesso raccontato il legame speciale con la figlia, spiegando come Valentina gli avesse insegnato a guardare il calcio e la vita con occhi diversi, ridimensionando il peso delle vittorie e delle sconfitte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Lutto per Silvio Baldini: è morta la figlia Valentina a soli 30 anni

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