Il calcio italiano piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, deceduto questa mattina all’ospedale Borgo Roma di Verona. Aveva 91 anni e aveva giocato nel Milan durante la sua carriera da calciatore. La sua morte ha causato una pausa nel mondo del calcio.

Il calcio italiano si ferma un istante per dire addio a Osvaldo Bagnoli. Il grande allenatore si è spento questa mattina all'ospedale Borgo Roma di Verona, all'età di 91 anni. Un nome che, chi ama il calcio romantico, porterà sempre nel cuore. Nato a Milano il 3 luglio 1935, Bagnoli aveva un legame, seppur breve, anche con il Milan: da centrocampista, nella prima metà degli anni '50, indossò infatti la maglia rossonera (l eggi qui il post di cordoglio del Diavolo sui social ) prima di trasferirsi al Verona come giocatore e girare poi tra Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania. E' proprio a Verona che Bagnoli, chiamato "il mago della Bovisa" per le sue origini nel popolare quartiere milanese, scrisse il capitolo più importante della sua carriera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Lutto nel calcio, è morto Osvaldo Bagnoli: aveva 91 anni e aveva giocato nel Milan

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Mondo del calcio in lutto per la morte di Osvaldo Bagnoli a 91 anni. Storico mister del Verona

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