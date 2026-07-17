Addio a Osvaldo Bagnoli morto l’allenatore che conquistò lo scudetto con l’Hellas Verona nel 1985 aveva 91 anni
È morto a 91 anni l’allenatore che nel 1985 portò l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto. Figura chiave nel calcio italiano, aveva guidato la squadra alla storica conquista, diventando simbolo di quella stagione. La sua carriera ha lasciato un segno importante nel panorama sportivo. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un protagonista di quell’epoca.
È morto Osvaldo Bagnoli, uno degli eroi del calcio italiano che era riuscito a conquistare lo scudetto con l'Hellas Verona nella stagione 1984-1985 Lutto nel mondo del calcio. È morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, storico allenatore che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Morto Osvaldo Bagnoli, l’allenatore dello storico scudetto dell’Hellas Verona: aveva 91 anniÈ deceduto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore noto per aver guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto nella stagione 1984-1985.
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Il calcio italiano dice addio a Osvaldo Bagnoli, scomparso a 91 anni. Ex calciatore del Milan e storico tecnico dello Scudetto dell'Hellas Verona, lascia un'eredità indelebile. #Bagnoli #Milan #HellasVerona #SerieA #CalcioItaliano facebook
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