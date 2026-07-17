Addio a Osvaldo Bagnoli morto l’allenatore che conquistò lo scudetto con l’Hellas Verona nel 1985 aveva 91 anni

Notizia in breve

È morto a 91 anni l’allenatore che nel 1985 portò l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto. Figura chiave nel calcio italiano, aveva guidato la squadra alla storica conquista, diventando simbolo di quella stagione. La sua carriera ha lasciato un segno importante nel panorama sportivo. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un protagonista di quell’epoca.