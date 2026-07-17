Un giocatore estone si unisce ufficialmente alla squadra di basket in Serie A2 femminile, diventando il primo atleta proveniente dall’Estonia a indossare la maglia del club. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, confermando l’ingaggio del nuovo membro nel roster. La squadra aveva già annunciato la permanenza di un’altra giocatrice estone, che continuerà a far parte del gruppo anche nella prossima stagione.

Al Pala Sammontana di Empoli soffia un nuovo vento dell’est. Dopo la lettone Liga Vente, pivot confermata anche per la prossima stagione nel roster dell’Use Rosa Scotti di Serie A2 femminile, ecco anche il primo estone a vestire la maglia biancorossa dell’ Use Computer Gross. A rinforzare l’organico della prima squadra maschile del club empolese, impegnata anche nella prossima stagione nel campionato di Serie B Interregionale, arriva infatti Kirill Korsunov. Classe 2000, nato a Tartu (la seconda città più grande dell’Estonia dopo la capitale Tallinn, considerata all’unanimità il vero cuore culturale, intellettuale e scientifico del Paese), Korsunov è un’ala forte che supera i due metri e porta grande fisicità e qualità alla squadra di coach Luca Valentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Use si assicura Korsunov. Primo estone del club

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