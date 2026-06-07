L’EBU si assicura ampi diritti per i Giochi del Mediterraneo per Taranto 2026 e Portimão-Lagoa 2027

Da sportintv.eu 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’EBU ha ottenuto i diritti di trasmissione per i prossimi Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto nel 2026 e a Portimão-Lagoa nel 2027. La collaborazione riguarda la copertura televisiva degli eventi, garantendo la diffusione internazionale. I diritti coprono le trasmissioni radio e televisive, senza specificare ulteriori dettagli sulla durata o le modalità tecniche. L’accordo si inserisce nelle attività di partnership tra l’EBU e il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il nuovo accordo si basa sulla partnership pionieristica tra l’EBU e l’ICMG, iniziata con l’acquisizione storica dei diritti dei Giochi del Mediterraneo per Orano 2022 e proseguita con grande successo ai Giochi della Spiaggia del Mediterraneo di Heraklion 2023. Da allora, la collaborazione ha svolto un ruolo importante nell’ampliare la portata e il profilo dei Giochi del Mediterraneo, contribuendo a rafforzarne la posizione tra i principali eventi multisportivi regionali al mondo. I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026 e comprenderanno 31 discipline sportive. Oltre a sport consolidati come... 🔗 Leggi su Sportintv.eu

l8217ebu si assicura ampi diritti per i giochi del mediterraneo per taranto 2026 e portim227o lagoa 2027
© Sportintv.eu - L’EBU si assicura ampi diritti per i Giochi del Mediterraneo per Taranto 2026 e Portimão-Lagoa 2027
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Taranto 2026: sorteggiati i gironi per i Giochi del MediterraneoSono stati ufficialmente sorteggiati i gironi per i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto.

Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026 come veicolo di speranzaI Giochi del Mediterraneo del 2026 si terranno a Taranto e rappresentano un’occasione per mettere in luce le potenzialità della città e dell’area...

giochi del mediterraneo l ebu si assicuraGiochi del Mediterraneo, il ministro Foti assicura sui finanziamentiNessun allarme per le opere dei giochi del Mediterraneo. Il ministro della Coesione Tommaso Foti sarà il 10 giugno a Taranto per visitare i cantieri. Foti ha confermato il reintegro dei fondi che manc ... calciolecce.it

giochi del mediterraneo l ebu si assicuraGiochi del Mediterraneo, il ministro Foti assicura ulteriori fondiIl ministro della Coesione, Tommaso Foti, sarà a Taranto il 10 giugno per visitare i cantieri relativi alle opere dei Giochi del Mediterraneo e del Contratto istituzionale di sviluppo ... quotidianodipuglia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web