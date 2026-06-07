L’EBU ha ottenuto i diritti di trasmissione per i prossimi Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto nel 2026 e a Portimão-Lagoa nel 2027. La collaborazione riguarda la copertura televisiva degli eventi, garantendo la diffusione internazionale. I diritti coprono le trasmissioni radio e televisive, senza specificare ulteriori dettagli sulla durata o le modalità tecniche. L’accordo si inserisce nelle attività di partnership tra l’EBU e il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

Il nuovo accordo si basa sulla partnership pionieristica tra l’EBU e l’ICMG, iniziata con l’acquisizione storica dei diritti dei Giochi del Mediterraneo per Orano 2022 e proseguita con grande successo ai Giochi della Spiaggia del Mediterraneo di Heraklion 2023. Da allora, la collaborazione ha svolto un ruolo importante nell’ampliare la portata e il profilo dei Giochi del Mediterraneo, contribuendo a rafforzarne la posizione tra i principali eventi multisportivi regionali al mondo. I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026 e comprenderanno 31 discipline sportive. Oltre a sport consolidati come... 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - L’EBU si assicura ampi diritti per i Giochi del Mediterraneo per Taranto 2026 e Portimão-Lagoa 2027

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