Spalletti nervoso e tormentato | richieste e perplessità Il club gli assicura che lui è vicino

Spalletti appare nervoso e tormentato, con richieste e perplessità che lo coinvolgono. Il club ha assicurato che il portiere Alisson è vicino, nel tentativo di tranquillizzarlo.

Spalletti nervoso e tormentato: richieste e perplessità. Il club gli assicura che Alisson è vicino per cercare di tranquillizzarlo. Le telefonate e i continui incontri non sono bastati a restituire a Luciano Spalletti la serenità necessaria per affrontare le vacanze senza un profondo magone. Al contrario, i turbamenti del tecnico della Juventus crescono vertiginosamente giorno dopo giorno. L’allenatore toscano pretende garanzie assolute sul futuro esclusivamente da John Elkann, ponendo due condizioni imprescindibili: non tollera intromissioni nella gestione del suo staff e, soprattutto, esige di essere coinvolto attivamente in ogni singola trattativa di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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