Un uomo ha lasciato un quaderno con appunti sugli allenamenti quotidiani, scritto da Osvaldo Bagnoli. Si tratta di un taccuino chiamato “el quadernètt”, che contiene dettagli su esercizi e strategie di una carriera nel calcio. La scoperta riguarda un documento originale, custodito fino a ora, che rivela pratiche di un calcio autentico e popolare. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sul luogo esatto del ritrovamento.

Chissà se qualcuno avrà la fortuna di trovare “el quadernètt”, il taccuino su cui Osvaldo Bagnoli annotava tutti gli appunti sugli allenamenti da svolgere, giorno dopo giorno. Sicuramente giace in qualche cassetto, forse un po’ ingiallito e magari scritto con una calligrafia poco distinguibile, ma è sicuramente un documento storico di valore inestimabile per raccontare un calcio che aveva ancora un aspetto romantico e una riserva di valori umani. Di sicuro il patrimonio tecnico non è stato memorizzato su un computer, il sciur Osvaldo non avrebbe mai accettato di sedersi a una scrivania per imparare., Veniva dal proletariato, quello vero. Ai... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'uomo oltre lo scudetto dei miracoli: Bagnoli, il suo “quadernètt” e il segreto di un calcio genuino e proletario

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