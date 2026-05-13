Grecia terra di eroi tragedie e Mazzarri | l' uomo dei miracoli e dei meme ci riprova

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un allenatore italiano torna in Grecia per cercare di salvare una squadra dall'ultima posizione in classifica. Dopo aver avuto successo in passato, questa volta l’obiettivo è evitare la retrocessione. La scelta è caduta su una società di Atene, che si trova in una posizione critica nel campionato in corso. L’allenatore ha già affrontato diverse sfide nel suo percorso e questa rappresenta un’altra occasione per dimostrare le sue capacità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Poiché la vita regala sempre una seconda occasione, Mazzarri dopo due anni e passa è risalito sulla giostra. Rewind: la sera di lunedì 19 febbraio 2024 Walter Mazzarri ricevette la telefonata di Aurelio De Laurentiis. Era a cena con la compagna Silvia, sotto al tavolo scodinzolava ignara Uma, la cagnolina, una Golden retriever. “Pronto, presidente.”. Non c’era poi tanto da dire, De Laurentiis gli comunicò l’esonero - c’era già l’accordo con il suo sostituto, Ciccio Calzona - e si congedò così: “Mi spiace. Resti un amico della nostra famiglia”. Mazzarri rimase da solo con i suoi pensieri.  Era tornato a Napoli tre mesi e una manciata di giorni prima, il 14 novembre 2023.🔗 Leggi su Gazzetta.it

grecia terra di eroi tragedie e mazzarri l uomo dei miracoli e dei meme ci riprova
© Gazzetta.it - Grecia, terra di eroi, tragedie e Mazzarri: l'uomo dei miracoli e dei meme ci riprova
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Trump e Gesù, lui ci riprova: l’ultimo post che provoca il Vaticano. La reazione dei fan Maga stavolta cambia – I memeDonald Trump torna a provocare sui social con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae accanto a Gesù, il quale lo abbraccia...

GLI DÈI E GLI EROI DELLA GRECIA di Károly Kerényi: recensioneIl Saggiatore ripropone in due edizioni illustrate da Mazzetti e Talentino i saggi del massimo esperto di filologia del ‘900 Károly Kerényi, Gli dèi...

Grecia, terra di eroi, tragedie e Mazzarri: l'uomo dei miracoli e dei meme ci riprovaWalter ci riprova e sceglie l'Iraklis, dove l'impresa si chiama salvezza. Storia di un finto livornese, come diceva Allegri, con mille soprannomi, un bagaglio tecnico invidiabile, una gavetta solida ... msn.com

grecia terra di eroiI classici greci a teatro parlano di noi oggiMiti ed eroi oggi sono protagonisti di spettacoli, film, libri, mostre e coreografie. «Non danno risposte, ma ci spingono a farci le domande giuste», dice Filippo Dini, regista di Alcesti. E Lisistrat ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web