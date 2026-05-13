Un allenatore italiano torna in Grecia per cercare di salvare una squadra dall'ultima posizione in classifica. Dopo aver avuto successo in passato, questa volta l’obiettivo è evitare la retrocessione. La scelta è caduta su una società di Atene, che si trova in una posizione critica nel campionato in corso. L’allenatore ha già affrontato diverse sfide nel suo percorso e questa rappresenta un’altra occasione per dimostrare le sue capacità.

Poiché la vita regala sempre una seconda occasione, Mazzarri dopo due anni e passa è risalito sulla giostra. Rewind: la sera di lunedì 19 febbraio 2024 Walter Mazzarri ricevette la telefonata di Aurelio De Laurentiis. Era a cena con la compagna Silvia, sotto al tavolo scodinzolava ignara Uma, la cagnolina, una Golden retriever. “Pronto, presidente.”. Non c’era poi tanto da dire, De Laurentiis gli comunicò l’esonero - c’era già l’accordo con il suo sostituto, Ciccio Calzona - e si congedò così: “Mi spiace. Resti un amico della nostra famiglia”. Mazzarri rimase da solo con i suoi pensieri. Era tornato a Napoli tre mesi e una manciata di giorni prima, il 14 novembre 2023.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grecia, terra di eroi, tragedie e Mazzarri: l'uomo dei miracoli e dei meme ci riprova

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