Torna “Masserie sotto le Stelle”, un tour notturno tra masserie storiche, musica e cibo tradizionale nella zona tra Taranto e Brindisi. L’iniziativa, promossa da Cia Agricoltori Italiani di Puglia, prevede visite a masserie misteriose e degustazioni di prodotti locali. L’evento permette di esplorare il territorio e le sue eccellenze agricole, anche a chi ci vive quotidianamente.

Taranto – Musica, cibo, masserie misteriose: l’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia torna a “giocare” con l’agricoltura locale per scoprirne le eccellenze; un territorio che si svela, anche agli occhi di chi ci vive. È il piccolo miracolo che ogni anno compie «Masserie sotto le stelle», rinomato evento estivo giunto alla sua 13esima edizione, che quest’anno si svolgerà il prossimo 21 agosto in provincia di Taranto. Gli ingredienti di questo evento sono pochi, ma dal sapore intenso: un tour segreto in pullman toccando alcune tappe del Tarantino la cui ubicazione è informazione nota a pochi addetti, sfiziose degustazioni a chilometro zero, una cena tipica nell’ultima masseria visitata e musica dal vivo sotto le stelle. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Torna “Masserie sotto le Stelle”: il tour segreto tra antiche bellezze e gusto genuino di Puglia

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