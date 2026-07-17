L’uomo delle grandi opere lascia il Comune Incarico in Regione

Un uomo che per diciassette anni ha ricoperto il ruolo di responsabile delle grandi opere nel Comune di Bagno a Ripoli ha annunciato le dimissioni. Il suo incarico si conclude e si trasferisce in un ente regionale. La sua partenza avviene dopo un lungo periodo di attività nel settore delle infrastrutture pubbliche. La nuova posizione sarà in un’istituzione superiore, anche se i dettagli sulla nomina non sono stati resi noti.

Per diciassette anni è stato "l’uomo delle grandi opere". Ora lascia la "sua" Bagno a Ripoli per andare a prestare servizio in istituzioni più alte. L’ingegner Andrea Focardi, dirigente dei lavori pubblici e responsabile delle grandi opere per il Comune, da ieri è entrato alla direzione del settore mobilità, strade e trasporto pubblico della Regione Toscana. Seguirà l’area del Valdarno e della Chiantigiana, quindi in qualche modo resta legato al territorio che ben conosce. "Merita questa promozione e sono sinceramente felice per lui – dice il sindaco Francesco Pignotti -; allo stesso tempo so che noi perdiamo una delle persone più qualificate e con memoria storica del nostro Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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