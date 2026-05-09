Nuovo incarico al Comune Faldetta guiderà Ufficio Europa e opere pubbliche
L’architetto Carmelo Faldetta è stato nominato responsabile dell’Ufficio Europa, Opere pubbliche, Manutenzione e Servizi informatici del Comune di Canicattì. La sua nomina riguarda l’incarico di Elevata Qualificazione 5 – Politiche di coesione. La nomina è stata annunciata ufficialmente dal Comune, che ha comunicato i dettagli delle sue nuove funzioni.
Nuovo incarico al Comune di Canicattì per l’architetto Carmelo Faldetta, nominato responsabile dell’Elevata Qualificazione 5 – Politiche di coesione (Ufficio Europa), Opere pubbliche, Manutenzione e Servizi informatici.Una scelta che è stata accolta con soddisfazione dall’Ordine degli architetti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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