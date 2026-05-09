Nuovo incarico al Comune Faldetta guiderà Ufficio Europa e opere pubbliche

L’architetto Carmelo Faldetta è stato nominato responsabile dell’Ufficio Europa, Opere pubbliche, Manutenzione e Servizi informatici del Comune di Canicattì. La sua nomina riguarda l’incarico di Elevata Qualificazione 5 – Politiche di coesione. La nomina è stata annunciata ufficialmente dal Comune, che ha comunicato i dettagli delle sue nuove funzioni.

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